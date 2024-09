Le borse delle star che vedremo ovunque nei prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) La borsa è un accessorio irrinunciabile nei look di tutte le donne, celebrity comprese. Icone come Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid e Dakota Johnson non solo dettano le tendenze, ma mostrano anche come una borsa di lusso possa trasformare un outfit semplice in un look da passerella. Ledonna firmate non sono solo accessori funzionali, ma veri e propri statement piece, capaci di raccontare la personalità e il gusto di chi le indossa. Quali sono i modelli su cui investire questo autunno inverno 2024 2025? Lescelte dalleriflettono un mix perfetto tra eleganza e praticità: ecco le tendenze registrate a Hollywood e quali modelli sceglierle per seguirle questa stagione.