La qualità di Theo Maignan decisivo Leao che errore

(Di lunedì 23 settembre 2024)7. Quasi spettatore fino al super intervento sulla rasoiata di Thuram. Bene anche in uscita. EMERSON ROYAL 5,5. Dimarco non parte come al solito, lui fa il resto limitandolo. Sull’1-1 perde totalmente le misure. Poi applicazione con qualche discesa interessante. GABBIA 8. Rischia il rigore su Thuram, graziato dal fuorigioco. Molla Lautaro e Dimarco non perdona. Poi, però Grandi chiusure su Dimarco e Lautaro, stacco e incornata da 2-1. TOMORI 6,5. Lascia troppo spazio e Lautaro gira alto. Da lì non rischia più nulla.HERNANDEZ 6. Spinge subito e fa ammonire Mkhitaryan. A seguire controllo con poche bollicine. PULISIC 7,5. Sgasa e lascia il segno: provate a prendermi. Innervosisce Bastoni, spada e fioretto. FOFANA 6,5. Qualche imprecisione, ma eesce spesso su Mkhitaryan (e su chiunque, a tratti), prende un giallo evitabilissimo, ma fatica e fa la diga.