Intesa AgCom e Guardia di Finanza | multa a chi guarda le partite sui siti pirata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una tavola rotonda per fermare il pezzotto. Il Commissario dell’, Massimiliano Capitanio, ha parlato di questo in un recente incontro con, tra gli altri, gli esponenti delladi Finana, Romano Righetti di Dazn e dei delegati della Lega Serie A, così come riporta La Gazzetta dello Sport: “Il protocollo di collaborazione tra la Procura Generale di Roma, ladiconsentirà di scambiarsi informazioni finalizzate ad attuare la legge, inclusa la sanzione da 150 fino a 1000 euro”, viene fatto sapere.