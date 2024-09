Il ds Righi non blinda l’allenatore | È in discussione come tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Facce scure nello spogliatoio dell’Ascoli con i calciatori che sono rientrati senza neanche andare a salutare il pubblico in Curva Nord e soprattutto i tanti ragazzini che nel parterre hanno comunque esposto i loro cartelloni di incoraggiamento. Una sconfitta che fa male ma che alla fine è meritata e il direttore sportivo Emanuelelo ammette chiaramente. "Una battuta d’arresto amara – dice – perchè quando giochi speri sempre di fare meglio. Sapevamo di affrontare una squadra organizzata, sono stati più bravi di noi e credo che abbiamo meritato di perdere nei 90 minuti. Perdere così per un episodio, però, lascia amarezza. Al di là di tutto se non hai la palla devi riconquistarla e noi non siamo stati capaci. Dovevamo essere più bravi. Mi dispiace per la gente, ma dobbiamo solo lavorare. Sono qui perché non dobbiamo scappare e devo essere io a metterci la faccia.