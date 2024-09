Helena Prestes ha mentito al GF in realtà è fidanzata fuori? Cosa è emerso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per riuscire a far parlare di sé nella casa del Grande Fratello sono due i modi più semplici. Il primo è quello di dare luogo a discussioni, diventando un po’ l’elemento di disturbo all’interno della casa. Il secondo, invece, è quello di instaurare qualche flirt. Questo è il motivo per il quale spesso i concorrenti si dicono single nel momento in cui effettuano i provini. Talvolta, però, sul web trapelano segnalazioni dalle quali si evincono verità differenti. Questo è ciò che è successo ad. La ragazza si è detta single, ma sarà davvero così? Sui social è trapelata una segnalazione.