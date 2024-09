Fonseca | Vittoria di tutti non dimenticare i 6 derby di fila persi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)evidenzia l’importanza di aver vinto ilcontro l’Inter, da parte del Milan. Il tecnico rossonero parla di unione. UNIONE – Paulosottolinea lanelcontro l’Inter a Mediaset. Il tecnico rossonero parla di unione e soddisfazione: «Questa è stata unadell’unità e siamo stati sempre uniti: dallo staff alla società fino ai giocatori.di. Ibrahimovic? Eravamomolto soddisfatti, siamo statiinsieme a festeggiare questo momento. Non possiamoche negli ultimi seinon hanno vinto. Momento di allegria». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «di, noni 6di») © Inter-News.