Finale Cilic-Zhang in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

(Di lunedì 23 settembre 2024) Marinsfiderà Zhizhengnel match valido per lae il titolo dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Ecco all’improvviso che ritorna l’esperto tennista croato. Dopo aver giocato solamente tre partite nel corso del 2023,era tornato sul circuito a iniziogiocando quattro tornei prima di un ulteriore stop. Il nuovo ritorno in campo è avvenuto ad agosto nel challenger di Maiorca, poi seguito da quello di Cassis, senza risultati di particolare rilievo. Ora, in Cina, la svolta, con quattro vittorie consecutive, in particolare quella ai danni di un Nakashima in gran forma A contendergli il titolo Zhizhen, in quella che è una grande settimana per il tennis cinese, che piazza ben due rappresentanti intra qui e Chengdu.