Europa verso la stagnazione | indicatori economici più bassi da inizio anno quali rischi

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’si avviala, ovvero una situazione in cui produzione e reddito nazionale né crescono né diminuiscono. I prezzi al consumo, nel frattempo, però continuano a crescere. A settembre, l’attività economica del settore privato nell’Eurozona ha subito un calo, secondo i dati previsionali dell’indagine Pmi, che per la prima volta in sette mesi registrano una flessione nella produzione. I nuovi ordini sono diminuiti drasticamente, segnando il peggior calo da gennaio. Il rallentamento degli ordini industriali si è tradotto in una riduzione della forza lavoro e in una flessione dell’inflazione dei costi e dei prezzi di vendita. L’indice Pmi L’indice Pmi composito della produzione è sceso a 48,9, dal 51 di agosto.