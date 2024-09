È arrivata Imane Khelif in Italia alla sfilata e la folla impazzisce | urla e cori per lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024), la pugile algerina recentemente incoronata campionessa olimpica a Parigi 2024, ha fatto un ingresso trionfaleMilano Fashion Week 2024, attirando l’attenzione di media e appassionati di moda. La sua presenza non solo segna un legame tra sport e moda, ma rappresenta anche un simbolo di forza e femminilità in un settore tradizionalmente dominato da figure del mondo dello spettacolo. Durante l’evento,ha partecipato come ospitedi Bottega Veneta, una delle maison più rinomate della modana. Il suo look ha suscitato ammirazione: un outfit che coniuga eleganza e potenza, riflettendo la sua personalità e il suo background sportivo. >> “Ci sposiamo, tutto vero“.