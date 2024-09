Domani festa di S Terenzio | tutte le messe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) In occasione delle celebrazioni per il santo patrono San, che si svolgeranno24 settembre, ecco il programma degli appuntamenti liturgici che si terranno in Cattedrale: santealle ore 8, 9, 10.15, 11,30 e 18. Inoltre alle 16,30 celebrazione dei Vespri e alle 17 processione per le vie del centro con l’urna di Sanpercorrendo: vie Rossini, Marsala, Partigiani, Bertozzini, piazzale 1° Maggio, via Cartella, corso XI Settembre, vie Mazzini e Passeri, piazzale Lazzarini, via Branca, piazza del Popolo, via Rossini. Alle ore 18 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, monsignor Sandro Salvucci. Verranno ricordati i 25i, 50i e 60i di Ordinazione sacerdotale e professione religiosa. In occasione della festività di San, il Museo Diocesano rimarrà aperto, con ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. l.d.