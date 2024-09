Bonanni | Scudetto? Il Napoli senza Coppe ha l’obbligo morale di provarci fino in fondo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento di Massimo, ex calciatore e tecnico. Queste le sue parole: A chi dedica il primo pensiero di giornata?“A Vanoli, che si ritrova inaspettatamente in testa alla classifica. Sono contento per lui, il Torino non lotterà per le primissime posizioni ma ha un allenatore che ha voglia e vuole fare bene”. Fiorentina-Lazio, che dice?“Partita dettata dagli episodi. La Lazio ha fatto molto bene nel primo tempo, ma nella ripresa è stata una partita molto aperta”. Juve-, clamoroso l’errore sul pallone preso dal portiere con le mani su retropassaggio.comunque dadopo questa partita o no?“Avendo una competizione sola, poi la squadra ormai è fatta. Ha tutte le possibilità per essere una delle pretendenti. Hadiin. Sarà difficile da battere per tutti”.