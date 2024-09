Benevento-Foggia le pagelle | Manconi chirurgico Nunziante strappa applausi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiImpossibile trovare un calciatore delsotto la sufficienza nel 4-0 rifilato dalla Strega al. Sugli scudi il portiere. A Lamesta manca solo il gol. Gara dadella coppia Talia-Prisco, ormai due cardini della squadra di mister Auteri.Â8 – Si regala una serata da raccontare un giorno ai nipoti parando il rigore a Emmausso contro la squadra della sua città davanti a tutta la famiglia. Vola all’incrocio al 90? per mantenere la porta inviolata e blindare il suo secondo clean scheet. Ma la sua gara è anche altro perché il classe 2007 disputa un match da portiere navigato infondendo fiducia a tutto il reparto che lo cerca anche con piedi all’occorrenza. A star is born. Oukhadda 7,5 – Non segnava dal 2021 e rompe il ghiaccio con un destro potente che piega le braccia a Perina. Corre, tampona, chiude e segna.