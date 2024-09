ATP Pechino Alexander Zverev dà forfait | le conseguenze sul torneo cinese e il ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha deciso di rinunciare alATP500 di(Cina). Il tedesco (n.2 del mondo), reduce dalla Laver Cup a Berlino, ha datoper il primo appuntamento dello swing asiatico, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. Probabilmente, Sascha ha preferito tirare un po’ il fiato per magari giocare il Masters1000 di Shanghai, previsto dal 2 al 13 ottobre. La programmazione in questa fase della stagione è importante e i tennisti, già provati da un’annata logorante che ha previsto anche la disputa delolimpico, devono tenerne conto. Da notare, però, chenon è presente nell’elenco dei pre-convocati per le Finali di Coppa Davis a Malaga. Vedremo poi se ci sarà una conferma di questa defezione. Con quest’assenza, cambia l’ordine delle teste di serie nell’evento della capitale. Jannik Sinner è sempre la n.