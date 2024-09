AMBC | segnalato alla Corte dei Conti Europea lo scandalo dell’Asilo Nido Arcobaleno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mondragone. Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza a Benedetto Zoccola per l’ennesimo atto intimidatorio che ha subito. Un ulteriore segnale del rischio di un ritorno al triste passato che sta correndo la nostra città. La notizia dell’arrivo di fondi pubblici conseguentisottoscrizione (finalmente!) dell’Accordo di Coesione per la Campania da parte del presidente della Regione e della presidente del Consiglio dei ministri, non può ovviamente che farci piacere (https://www.governo.it/it/articolo/firma-dellaccordo-lo-sviluppo-e-la-coesione-tra-il-governo-e-la-regione-campania/26564), al di là del solito patetico tentativo da parte del solito pifferaio tragico di intestarsi l’arrivo di questi soldi.