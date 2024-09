Almeno 100 morti | Israele massiccia offensiva nel sud del Libano Possibile l' invasione di terra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nuovi raid israeliani nel sud del: a riferirlo l'emittente libanese Mtv, secondo cui sono state prese di mira decine di villaggi. Si tratta di Anqoun, Maghdouche', Bnaafoul e Jenjlaya nel distretto di Sidone, nel sud, mentre sono state colpite anche zone della Beqaa, nelorientale, come Mechghara e le alture di Sohmor. Gli attacchi hanno costretto le autorità libanesi a chiudere le scuole a Beirut. E non solo. Il ministero della Sanità del Paese ha chiesto agli ospedali di sospendere tutti gli interventi chirurgici non urgenti per curare le persone ferite negli attacchi lanciati dall'Idf. Secondo Mtv, inoltre, l'esercito di Tel Aviv starebbe prendendo di mira soprattutto le aree vicino ai ponti e altre infrastrutture nel sud del