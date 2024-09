21enne cade del quinto piano in pieno centro città È giallo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tragica vicenda a Pordenone, dove una ragazza di 21 anni è deceduta dopo essere precipitata daldi un edificio situato in Corso Vittorio Emanuele II, una zona centrale della, vicino al municipio. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 23 settembre, e l’allarme è stato dato da un passante che ha scoperto il corpo nella corte.Leggi anche: Chiara Petrolini, spunta il video shock: “Chi resta prima incinta?” Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri, sono intervenute rapidamente e hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono state escluse ipotesi riguardanti le circostanze della caduta, e resta da accertare se la ragazza fosse da sola nell’appartamento o in compagnia di altre persone.