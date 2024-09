Zoffili in Montenegro al 2^ Forum Interparlamentare Osce dei Paesi del Sud-Est Europa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 22 settembre 2024) PODGORICA – Il Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana, Eugenio, ha partecipato al secondodelle Delegazionideidel Sud-Estsul turismo che si è tenuto nei giorni scorsi in. A margine del suo intervento nell’Aula del Parlamento a Podgorica ha dichiarato: “Mi sono confrontato con esperti e colleghi internazionali sulle strategie per promuovere un settore come quello del turismo che è vitale per le nostre economie. In Italia, ad esempio, contribuisce per il 13% al PIL nazionale e sostiene oltre 4 milioni di posti di lavoro. Nel 2023, gli arrivi internazionali verso il nostro Paese hanno superato i 60 milioni, segno evidente di un segmento fondamentale per la nostra economia.