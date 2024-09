Voghera salgono i toni alla festa in parrocchia | arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Pavia, 22 settembre 2024 - Liti e risse, per l'alcol ma non solo.e soccorsi sanitari sono intervenuti diverse volte nel corso della serata e nottata tra ieri e oggi, sabato 21 e domenica 22 settembre, per situazioni che si sono per fortuna risolte senza conseguenze particolarmente gravi. Nel centro storico di Pavia, in via Varese, a fianco della Cupola Arnaboldi, già teatro di precedenti episodi di malamovida, i soccorsi sono stati attivati poco prima delle 3 per una presunta aggressione. Un uomo di 43 anni è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del San Matteo, con lievi contusioni oltre a un evidente stato confusionale legato con tutta probabilità all'abuso di alcol. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito e spintonato a terra, ma all'arrivo dei soccorsi e deisul posto non c'era nessun altro.