Villarreal-Barcellona infortunio per Ter Stegen | il portiere esce in lacrime

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilè in ansia per le condizioni di Andre Ter. Ilsi è infortunato al ginocchio al 47? dopo essere caduto male sugli sviluppi di un’uscita alta. Il tedesco è uscito dal campo ine in barella ed è stato sostituito da Pena. Sergi Cardona, interpellato mentre si recava negli spogliatoi, ha rivolto un incoraggiamento al: “Spero che non sia niente e che si riprenda al più presto”. Nelle prossime ore Tersi sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità dell’e i tempi di recupero.per Ter: ilinSportFace.