Un posto al sole trame dal 23 al 27 settembre 2024 | Marina sotto torchio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024)Giordano verrà interrogata dalla polizia nel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Ledal 23 al 27rivelano, inoltre, che Ida sarà sempre piùpressione in vista della nuova udienza, mentre Filippo e Serena sarannoshock per il violento litigio con Roberto e per le cose terribili che l'uomo ha detto alla Cirillo. I due coniugi non potranno credere che Ferri sia arrivato a tanto, mentre l'imprenditore, ormai fuori controllo e deciso a non perdere il piccolo Tommaso, si recherà nuovamente da Lara per assicurarsi che la donna cambi la propria deposizione in tribunale, così come hanno concordato. Intanto, Alberto avrà sempre più paura della vendetta di Angelo Torrente e anche Niko inizierà a percepire di essere in pericolo a causa dalla presenza del socio nel suo studio.