Tu Si Que Vales concorrente nud0 con yo-yo | Canale 5 senza freni

(Di domenica 22 settembre 2024) La nuova stagione di Tu Si Queè iniziata con il botto, regalando momenti di puro stupore e, per alcuni, di imbarazzo. Durante la prima puntata andata in onda sabato 21 settembre 2024, unmutande ha portato una performance che difficilmente sarà dimenticata. Presentato come un mago dello YO-YO, ha trasformato il palco in un mix tra arte circense e burlesque, lasciando il pubblico e i giudiciparole, letteralmente. A Tu Si QueLouis Bigg si è presentato con uno YO-YO in mano, un giocattolo che ha saputo utilizzare con grande maestria. Fin qui, tutto sembrava rientrare nei canoni di un'esibizione divertente e originale, ma non particolarmente sconvolgente. Il vero colpo di scena è arrivato verso la fine della sua performance, quando Louis Bigg è rimastomutande.