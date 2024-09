Spero che i lavori finiscano presto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Alessia ci crede nel centro storico, ha scommesso e investito aperendo l’edicola di Piazzale Azzolino che è anche cartoleria, articoli da regalo, oggetti vari: "Certo, racconta, stare accanto al grande cantiere dell’ex mercato coperto non è facile, tra rumori fortissimi e la polvere ovunque che tocca chiudere la porta sempre. Io vorrei tenere sempre la porta aperta ma non è proprio possibile. Speriamo davvero cheal più, intanto hanno riaperto gli ascensori e questo aiuta. Il mercatino del giovedì è un attrattore poi c’è poco o niente ed è un peccato. Anche la festa dello sport pareva dovesse arrivare anche qui ma alla fine si è tenuta in piazza. Speriamo che sia più attenzione per noi, non abbiamo nemmeno spazi per le nostre auto, per venire a lavorare devo trovare sempre una soluzione".