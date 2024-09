Speak No Evil | faccia e faccia tra il film originale e il remake con James McAvoy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) DaNoNo- Non parlare con gli sconosciuti. Un'analisi di come il cinema statunitense sia in grado come nessun altro di attuare operazioni di vero e proprio revisionismo sulle proprie fonti di ispirazione. Se si pensa a come il revisionismo sia stata una delle anime del cinema statunitense fin dal suo boom, non deve stupire che quest'ultimo primeggi nella volontà di riadattare materiale proveniente da altri media o da altre correnti per appropriarsene ad uso e consumo delle leggi del mercato (un'altra anima, ça va sans dire). Negli anni '60 si prendevano racconti di costume europei per i B-Movie, dopo il postmodernismo si è cominciato a prendere a piene mani da pellicole d'autore per creare titoli prime time (uno ha anche vinto un Oscar appena 3 anni fa). Quello USA è un cinema