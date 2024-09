Pistoiese timidi passi avanti | prima vittoria in D a Bologna col Progresso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)22 settembre 2024 – Lacoglie il primo successo stagionale nel campionato di serie D, espugnando il campo del: 2-0 siglato nella ripresa da Sparacello e Basanisi. Primi tre punti per gli arancioni giunti al termine di una gara dai due volti: malino nellafrazione di gioco, meglio nella seconda, quando i bolognesi sono rimasti in nove unità per le espulsioni di Maltoni e Ferraresi. Dopo la falsa partenza nel torneo (un pari a Fiorenzuola e la sconfitta interna con il Cittadella Vis Modena), il tecnico Giacomarro stravolge l’undici di partenza: contro ilfanalino di coda della classifica urge la. Primo tempo da dimenticare: ritmo lento, squadre che pensano innanzitutto a non subire e giochicchiano a metà campo. Rare le iniziative offensive. È la, comunque, a farsi preferire, anche in virtù di un maggior tasso tecnico.