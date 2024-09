‘Patrimonio in cammino’ dalla Rocca al Ridotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Alla scoperta dei luoghi dell’arte e della cultura con le Giornate europee del Patrimonio. L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 settembre. Il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) èine il programma è di visitare tutti i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali attraverso incontri, aperture straordinarie ed eventi. Nel dettaglio, sabato prossimo, in Biblioteca Malatestiana dalle 19 alla mezzanotte si terranno visite notturne gratuite alla scoperta dell’Aula del Nuti con partenze alle ore 19, 20, 21, 22 e 23, per una durata di 50 minuti. Per prendere parte alle visite programmate è necessario prenotarsi allo 0547 610892 oppure scrivere a [email protected] (posti limitati).