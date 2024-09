NOVELLE PER UN ANNO 9Lx1 36525 di Dario De Marco | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 22 settembre 2024) Nel 2021, la casa editrice Wojtek raccoglie in un volume unico leper unadiDe. 365 racconti sperimentali, più uno per i bisestili:(365,25), per l’appunto. Trama La struttura dell’opera è diaristica, infatti le pagine, piuttosto che esser definite da numeri in progressione, lo sono dai giorni e dai mesi, dall’1 gennaio al 31 dicembre. Tra leche meritano attenzione, troviamo: Per me il coltello (22 gennaio) – Il frammento indaga il fine ultimo della letteratura ed è stato scritto da Aristide Maselli. Esiste quella più innocua che tortura e dà piacere come il solletico, quella minacciosa che mostra la lama senza mai affondarla e quella che lo fa. Questa sarebbe la letteratura vera che ferisce con delicatezza o violenza, lentamente o in fretta, solo una volta o fino alla fine.