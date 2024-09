Mia moglie e io ci siamo licenziati e abbiamo creato un’influencer con l’Intelligenza Artificiale ora è lei che ci paga lo stipendio | la storia sul Mirror

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Si sonodal lavoro e hanno deciso di dedicarsi alla gestione del profilo diche non esiste. O meglio, esiste sui social grazie al. Si chiama Olivia C. èincredibilmente realistica. Il suo Instagram, @oliviaisflyinghigh, mostra la vita di una donna che viaggia e non si discosta quindi molto da quello che fanno le influencer reali. Alvero, 42 anni, e Rita, 34 anni, hanno raccontato la loroal. Pubblicitari, si sonodall’agenzia nella quale lavoravano e ne hanno aperta una loro, con la quale gestiscono Olivia C. che “lo: Olivia è come un’esperienza informale e divertente per testare la tecnologia. Le persone parlano dele ipotizzano che ci sostituirà e distruggerà il mondo. Nonpensato di lavorarci e scoprire le sue ‘buone’ potenzialità.