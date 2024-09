Masate dà l’ultimo saluto a Federica Tonoli precipitata in Valmalenco Sognava di diventare medico alpino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)(Milano) – “Aiutare gli altri daera la sua missione di ogni giorno. Guardare il mondo dall’alto era la sua passione”. Lacrime e dolore, ma tanta compostezza, ai funerali di, iltrentenne morta domenica scorsa dopo un tragico volo sul Monte Forno, in. La salma diè tornata a casa pochi giorni fa, dopo le necessarie formalità burocratiche. In chiesa, ieri, nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, con tanti amici e colleghi in lacrime, e alla presenza di moltissimi cittadini, le hanno detto addio i genitori Francesca e Daniele, la sorella Elisa, i nipoti, i nonni e tanti parenti. A officiare la cerimonia il parroco don Luca Sorce. “Vi sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere, e funerali che non si vorrebbero mai celebrare. Questa notizia è stata un macigno, caduto all’improvviso”.