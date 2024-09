Lutto per Jannik Sinner è morta la zia Margith

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI -pera seguito della morte della ziadi 56 anni (era nata il 6 agosto 1968), sorella della mamma del numero uno del tennis mondiale, Siglinde. Il decesso della donna risale a sabato., nata Rauchegger, viveva a Villabassa e le esequie saranno celebrate martedì 24 settembre alle ore 14 nel centro della Val Pusteria.aveva dedicato alla zia, malata da tempo, la vittoria agli US Open, secondo successo in un torneo del Grande Slam dopo gli Australian Open. Il tennista altoatesino è stato colpito dapoche ore dopo essere arrivato in Cina dove da giovedì 25 sarà impegnato a Pechino nei "China Open" dove risultano iscritti anche il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz e i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev. Successivamente il numero 1 del tennis mondiale giochera' a Shanghai.