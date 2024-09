LIVE Superbike GP Italia 2024 in DIRETTA | Petrucci vince la Superpole race quarto Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 14 per gara-2. 11.21si porta a -29 da Razgatlioglu. 11.20dopo la vittoria di ieri di gara-1,anche la, l’ex pilota della MotoGP sembra completamente rivitalizzato. Ottimo anche Iannone terzo.con problemi alla moto. Bautista termina la sua rimonta solo al sesto posto. 11.18 Ecco l’ordine di arrivo della: 1 9LEAD 1’30.628 2 22 LOWES 1.797 1’29.8433 29 IANNONE 2.572 1’30.7924 113.431 1’31.073 5 7 LECUONA 4.729 1’29.880 6 1 BAUTISTA 5.578 1’30.0817 55 LOCATELLI 5.909 1’30.741 8 97 VIERGE 6.650 1’30.651 9 31 GERLOFF 6.815 1’30.637 10 53 RABAT 7.149 1’30.43911 47 BASSANI 7.273 1’30.148 12 60 VAN DER MARK 7.600 1’30.181 13 45 REDDING 11.088 1’31.436 14 14 LOWES 11.244 1’31.156 15 28 RAY 11.506 1’32.