L’Italia trova nuovi rinforzi nei 100 metri | Jenns Fernandez e Stephen Baffour fanno sognare

(Di domenica 22 settembre 2024) Continua il momento magico dell’atletica leggera italiana. Il movimento è in grande salute e nei 100pianipotrebbere a breve due, grandi protagonisti. Si tratta del trentino-cubanoe del nativo di Roma. Nella finale Argento dei Campionato di Società a Camerino,ha fatto registrare un gran 10.17 con +1,0 di vento, pareggiando il suo personale fatto a Londra qualche settimana fa. Un riferimento che lo fa avvicinare alla top 10 italiana sul rettilineo e gli permette di essere quinto nella classifica stagionale: che il 2025 non possa essere per lui la stagione della consacrazione definitiva? Eccellente il riferimento anche pernella Finale B – divisione Centro Italia, del Campionato di Società di Atletica. Il cubano ha fatto segnare un meraviglioso 10.11 con +0.