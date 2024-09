La doppietta di Jackson e il gol di Palmer mantengono i Blues perfetti in trasferta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Nicolò ha segnato due volte e Cole ha segnato il suo secondo gol della stagione, mentre il Chelsea ha sfruttato una difesa poco performante per sconfiggere il West Ham e portarsi al terzo posto in Premier League prima delle partite pomeridiane di sabato. Alla sua 50esima presenza nel Chelsea, ha raccolto il passaggio del prestito del Manchester United Jadon Sancho come parte di un calcio di punizione rapidamente battuto nella metà campo degli ospiti, prima di entrare nell'area di rigore dalla sinistra e battere Alphonse Areola con un tiro rasoterra nell'angolo più lontano della rete da un angolo stretto.