Highlights Alcaraz-Fritz 6-2 7-5 | Laver Cup 2024 VIDEO

(Di domenica 22 settembre 2024) Glidel singolare tra Carlose Taylor, match decisivo, chiuso sul 6-2 7-5, per la vittoria del Team Europe inCup (13-11). Nel primo setfatica al servizio con tre doppi falli e il 56% di prime in campo.realizza il break al terzo game, poi gestisce bene fino al 6-2 in poco più di mezz’ora. Nel secondo set il break arriva ancora al terzo game, ma stavoltariesce il controbreak nell’ottavo gioco.strappa il servizio sul 5-5 e al secondo match point va a chiudere. Ventiquattro colpi vincenti, ma anche 18 errori non forzati, per Carlos, che registra l’80% di punti vinti sulla prima di servizio contro il 64% dello statunitense.6-2 7-5:Cup) SportFace.