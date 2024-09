Fonseca lectio di coraggio Tutti lo danno per finito si gioca il derby con 4 punte e vince

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024)diloper, siilcon 4Il MIlan batte l’Inter 2-1. È la serata di. Non c’è che dire. Il portoghese, dadato ormai per spacciato, sila panchina a modo suo. Impartisce una lezione soprattutto di. Schiera il Milan contori offensivi. Se la gioco a viso aperto e cresce nel secondo tempo, sull’1-1, quando in tanti (noi per primi) avremmo scommesso sul predominio dei campioni d’Italia dopo la sofferenza rossonera nel finale del primo tempo. Predominio che invece non c’è stato, anzi.merita dieci. Per la disposizione tattica. Per ile per la coerenza. Non ha cambiato lo schieramento nemmeno nel secondo tempo. È andato avanti con le sue idee e ha avuto ragione. In classifica Inter e Milan sono alla pari con 8 punti.