Eccellenza Colpo del Fabriano Cerreto a Montefano | 0-2 e primi tre punti

(Di domenica 22 settembre 2024) La squadra di Caporali firma l’exploit con i gol a cavallo tra i due tempi di Proietti Zolla e Peluso, primo ko per i montefanesi di Manisera, 22 settembre 2024 – Ilespugna con merito il “Comunale dell’Immacolata” e ottiene itrenel campionato regionale didopo i due ko nelle prime due giornate di campionato. La squadra di Caporali, infatti, vince 0-2 contro il, condannando la squadra di Manisera al primo ko stagionale dopo i due “corti muso” che l’avevano proiettata in vetta alla classifica. Primo tempo Nei30 minuti i ritmi sono molto bassi, con le due squadre attente a non scoprirsi in difesa. Pronti via e al 2? Pincini sulla sinistra entra in area, appoggia per Scocco che da posizione ravvicinata calcia, sfera fuori di un soffio.