Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Rinchiuso in un carcere ada 14 anni lancia unalla presidente del Consiglio Giorgiaper gridare la sua innocenza: "sono condannato per un omicidio ma non ero sull'isola in quel momento e ora ho le prove". Are alla premier è Simone Pini, fiorentinodal 2010 a La Condesa, come riporta l'edizione locale de La Nazione, condannato a 25 anni per la morte di una ragazzina, insieme ad altri dueni, in conseguenza di un incontro a luci rosse, ma sin dal suo arresto, avvenuto il 30 giugno del 2010, lui si è sempre professato estraneo a quelle accuse. "Oggi ho 56 anni, ho così trascorso fino a oggi 14 anni e due mesi scomparso dentro un campo di concentramentono con delle false infamanti accuse di un assassinio inventato dalle autoritĂne, fatto accaduto in una data dove mi trovavo a Firenze, in, con la mia famiglia natale".