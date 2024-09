Dalla Milano Fashion Week arriva la butter skin | cos’è e perché sarà l’ossessione di quest’anno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Siamo passaticlean girl, alla glass, alla pearl. Sull’onda dei trend virali ora ci spostiamo su quella che diventerà ufficialmente (o quasi) la nuova moda di: la. Pelle di burro, letteralmente:sfilata di Philosophy by Lorenzo Serafini. A lanciarla la make-up artist di fama mondiale Siddharta Simone, head of Make-up artist di Kiko. Che ha scelto questo trend e questa texture per la sfilata ispirandosi al burro, appunto. E il risultato finale è una perfetta combinazione di eleganza e quiet luxury, la nuova ossessione del momento.la? Siddharta Simone rivela che ”l’ispirazione è una pelle radiosa, fresca, levigata e non eccessivamente luminosa. Il risultato finale è un effetto cremoso e morbido come il burro”. Ma come si ricrea? È importante partire da una base perfettamente idratata senza fondotinta.