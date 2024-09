Da domani cambia tutto | Il caldo torna a farsi sentire In quali regioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Le lunghe giornate di sole sembrano già lontane. La pioggia e i temporali hanno dominato le previsioni meteo per giorni tanto da farci credere che l'autunno sarebbe stato un assaggio dell'inverno. Eppure, stando agli ultimi aggiornamenti, non sembra proprio così. Le temperature riprenderanno a risalire "su moltedel nostro Paese per la presenza fugace dell'Anticiclone africano dove le colonnine di mercurio potranno salire fino a toccare picchi di 35°C", hanno anticipato gli esperti de ilmeteo.it. Ilmento, hanno spiegato, è iniziato già ieri, quando i 24-25°C sono stati superati in gran parte delle città della nostra Penisola.