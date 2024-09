Concerto Tre compositori romantici a confronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) PONTEDERA Ultimo appuntamento in cartellone del Pontedera music festival 2024 - Summer edition che chiuderà i battenti venerdì 27 settembre alle 21.15 all’Auditorium del Museo Piaggio, con il recital pianistico Federico Rovini “Ilsmo pianistico in Italia e in Europa“. Il programma deloffre l’opportunità di mettere in relazione tredel periodo romantico, con caratteristiche, provenienze e fortune diverse. La cantabilità preziosa, tipicamente italiana, espressa attraverso l’uso di un linguaggio intenso e virtuosistico di Giuseppe Martucci, compositore purtroppo non così frequentemente eseguito, dimostra un importante spessore musicale proprio perché messo acon due pagine emblematiche del grande repertorio pianistico, come l’opera 22 di Chopin e l’op. 9 di Schumann.