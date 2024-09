Bottega Veneta in mezzo alle poltrone-animali | serietà vs gioco in passerella

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) A$AP Rocky e Kendall Jenner, la neo campionessa olimpica Imane Khelif, ed attrici come Julianne Moore, Salma Hayek, Lee Young-ae, Bruna Marquenize hanno animato l’a sfilata’ultimo show di. Chi non poteva veramente mancare era l’ambassador Jacob Elordi, grandissimo fan dell’iconico brand, che ha assistito in prima fila allo spettacolo. Matthieu Blazy, il direttore creativo, ha voluto portare le fiabe in. A partire dalla location, che aveva per protagonisti gli: ispirate alla poltrona Sacco di Zanotta, le sedute che si trovavano in giro sono della collezione “The Ark”, una speciale edizione limitata. Sarà pure possibile acquistarle, a partire dal mese di ottobre.