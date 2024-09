Assemblea Onu il mondo nel caos si riunisce a New York

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 22 settembre 2024) C’era una volta l’idea di ununipolare spinta da Barack Obama, senza guerra e col diretto, unico, obiettivo comune della prosperità globale. Rapide evoluzioni tattiche nel presente, orientazioni strategiche per il futuro, escalation in dossier del passato hanno obliterato — con connessioni frutto di pianificazione o opportunità — quella che era una mera idea, consegnandoci oggi, a distanza di un decennio e mezzo, unprobabilmente multipolare, di certo frammentato, a tratti disordinato se non caotico. È questo il quadro di sintesi degli affari globali che le leadership dei 193 Paesi della Nazioni Unite affrontano all’generale, con riunioni di vario genere in programma nei prossimi tre giorni.