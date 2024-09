Zverev-Fritz oggi in tv | orario canale e diretta streaming Laver Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Alexanderse la vedrà contro Taylornel terzo singolare della seconda giornata diCup, il torneo giunto alla settima edizione che contrappone la squadra dell’Europa a quella del Resto del Mondo. Insieme ad Alcaraz il tennista più atteso di questi giorni a Berlino, Saschadebutta davanti al suo pubblico e lo fa contro un avversario reduce dal miglior risultato in carriera con la finale a New York. Per arrivarci,riuscì a superare nei quarti di finale proprio, ancora una volta fermatosi a pochi passi dal grande risultato in uno Slam. Si tratta di uno scontro che ormai è diventato di moda sul circuito: questa è l’undicesima volta che i due si affrontano da professionisti. Bilancio in perfetta parità sul 5-5. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICA MONTEPREMI REGOLAMENTOscenderanno in campo(sabato 21 settembre).