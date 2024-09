Verso Inter-Milan Paulo Fonseca | futuro? Io penso a fare il mio lavoro Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 21 settembre 2024), la tanto attesa conferenza stampa pre-gara di: le suesulla situazione in panchina e sulIn conferenza stampa,viene il tecnico portoghesein vista della super sfida che farà da sfondo al derby della Madonnina contro l’di Simone Inzaghi. Dopo le tante voci che si sono susseguite suldella panchina delnegli ultimi giorni, e che hanno visto il tecnico ex Roma più che in bilico visti gli scarsi risultati, quest’ultimo ha voluto rispondere alle domande sul suoe destino come allenatore rossonero. Il portoghese non vuole pensare a cosa verrà dopo, si ritiene totalmente concentrato sulla partita e sul suo. Mettendo al primo posto la squadra e i giocatori. Le: Nona questo. La cosa più importante è pensare alla squadra e al derby.