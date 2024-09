Troppi oriundi qui solo per il passaporto cambiare le regole | l' affondo di Luca Zaia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Se gliitaliani sono intenzionatia sfruttare lo ius sanguinis per portarsi a casa il nostroe la nostra cittadinanza, che non è una cittadinanza qualunque, non sono d'accordo nel concedergliela così tanto facilmente. E lo dice uno il cui nonno era nato in Brasile". Così il presidente della Regione Venetoa proposito della questione delle migliaia di, in particolare sudamericani, che da anni intasano le anagrafi dei comuni del Veneto per farsi riconoscere la cittadinanza italiana. "Se invece uno sceglie di essere davvero un cittadino italiano - spiega il governatore - imparando la nostra lingua, conoscendo il nostro paese e magari avendo anche intenzione di venire ad abitare qui, allora, in questo caso, e con questi requisiti minimi, non avrei nulla da obiettare".Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev