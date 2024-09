Teatro a gettone al Panettone | si sceglie quale spettacolo vedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Torna il ‘’ all’Accademia 56 di Ancona. Oggi e domani (ore 19) il pubblico potràre quanti e quali spettacoliin vari spazi scenici allestiti all’interno della sede di via Tombesi, alla Baraccola. ‘ComiClima’, di e con: Diego Fazi e Laura Zamboni, è una performance comico realistica su opinioni e sentimenti spesso innescati dal cambiamento climatico. ‘Clitennestra’ (solo oggi), di e con Irene Pastore, porta in scena Clitennestra, moglie di Agamennone, che vive un dramma di vendetta e tradimento. ‘Blue moon’ (solo oggi) di Cosimo Lorenzo Palmisano, si rifà al detto ‘Once in a blue moon’, cioè a dire un evento raro, come incontrare la persona giusta al momento giusto. ‘Have a nice day’, di e con Carlo Giovenco ed Elisa Radicioni, racconta lo ‘sconvolgimento’ della routine di una coppia.