San Settimio la tombola in piazza a numero chiuso

(Di sabato 21 settembre 2024) Addio al colpo d’occhio dellagremita per ladi Sane trasloco in vista, fuori dal centro storico per la prima volta dopo oltre 150 anni di tradizione, per il 2025. Domenica, giorno del patrono, potranno essere solo 2.980 le persone indella Repubblica (forse la metà di quante se ne attendevano visto anche che la tradizionalecade di domenica) ad aspettare l’estrazione dei numeri fortunati dalla balconata didella Repubblica. Addio anche ai banchetti per la vendita delle cartelle dislocati in vari punti della città. La vendita che tra l’altro era già partita da qualche giorno è stata stoppata mercoledì dopo la commissione di vigilanza "in cui il commissariato, alla luce della normativa del 2018 varata dopo i fatti diSan Carlo a Torino ha imposto come limite per lala presenza di 2.