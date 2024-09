San Nicola la Strada | scoperto con una grossa busta con sigarette di contrabbando denunciato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 21 settembre 2024) Sanla. Stava uscendo con unain plastica da una delle abitazioni a ridosso del largo Rotonda alle porte della città di Caserta, e non si è accorto che i carabinieri della locale Stazione ne stavano già da alcuni minuti notando i movimenti sospetti. Il 58enne, già noto ai militari e con precedenti specifici perdi TLE, nel corso dell’immediata perquisizione personale è stato trovato in possesso di 275,00 euro in banconote di vario taglio e di numerosi pacchetti e stecche disigillate, privi del marchio dei monopoli di Stato, tutti ben organizzati e suddivisi per marche. I TLE e il denaro rinvenuto, occultati all’interno dellache portava al seguito, sono stati sottoposti a sequestro.