S Nicola Manfredi Vernillo nega autorizzazione per manifestazione religiosa | Cilento ‘atto vergognoso’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel Comune di Sanalla frazione S. Maria Ingrisone presso l’Oasi Padre Pio – spiega il consigliere Francesco-, da anni si svolge unache celebra la nascita e morte di San Pio da Pietrelcina. Mi giunge con non poco stupore la notizia che il Sindacoin data 20/09/2024, con prot. 8590/2024, abbiato tale ricorrenza liturgica per motivi di ordine pubblico”. “Premetto – prosegue– che alla frazione di S. Maria Ingrisone nel Comune di San, insite un’area pubblica all’interno della quale è stata realizzata una rappresentazione monumentale di San Pio da Pietrelcina, al fine di consentire ai fedeli di riunirsi in preghiera”.