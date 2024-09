Ora è più omogeneo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) La presenza di Ecofor Service nel pacchetto azionario del Pontedera per il secondo anno di fila è sinonimo di garanzia e continuità. E se l’azienda, leader nel settore dei rifiuti, ha mantenuto il 32% delle quote del club (è la maggioranza relativa) è grazie anche alla spinta di entusiasmo profusa dal suo amministratore delegato, Rossano Signorini. Signorini, l’obiettivo di riavvicinare la città alla squadra è ancora uno dei vostri temi più caldi? "Sì, e come avete potuto notare, abbiamo destinato risorse umane che lavorano su questo per avere un’attenzione diversa e più presente al fianco dei tifosi e della città. E’ chiaro che lo spirito di adesione al progetto sportivo avviene principalmente attraverso i risultati, ma ad oggi, dopo appena 4 partite, possiamo solo dire che sulla carta abbiamo una buona squadra che ci potrà far togliere soddisfazioni.