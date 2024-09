Montecatini ‘Anastasia il musical’ in scena al Teatro Verdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 - Con una prima nazionale in esclusiva a Milano presso il TamArcimboldi, dal 25 dicembre al 12 gennaio 2025, e due anteprime una a, alil 28 e 29 settembre , e una a Trieste alPoliteama Rossetti dal 11 al 15 dicembre, arriva Anastasia Il Musical, lo spettacolo basato sull’omonimo film di animazione del 1997 che ha ispirato anche la versione teatrale di Broadway del 2017. Anastasia, il film d’animazione che ha conquistato una generazione di adulti e bambini, avrà finalmente il suo debutto in un’opera teatrale voluta da Broadway Italia, già produttore di “The Phantom of the Opera”, e che porta la firma di un regista apprezzato a livello internazionale come Federico Bellone coadiuvato alla regia da Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie.